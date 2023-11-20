Путін має десяток яхт, одну ремонтують на верфях "ворожого Заходу", - ЗМІ

"Дві нові яхти Путіна - це 71-метрова яхта Victoria і 38-метровий човен Orion, що супроводжує її. Тепер загальновідомий флот Путіна становить 10 кораблів", - кажуть розслідувачі.

Що відомо про яхту Victoria

Яхта Vitoria, згідно з розслідуванням, відноситься до класу мега-яхт (від 70 метрів у довжину). Вартість таких судів, як кажуть журналісти, досягає сотень мільйонів доларів, щорічне обслуговування - ще кілька десятків мільйонів доларів.

Victoria будували на верфях військового заводу "Севмаш". Вона була закладена у 2005 році та будувалася 14 років. Це була перша спроба збудувати цивільну суперх'яту для Путіна в Росії.

Корпус яхти Victoria спустили на воду у 2013 році та відправили до Італії на верф компанії ISA Yachts. Добудовували її на верфях турецької компанії AES Yachts та спустили на воду у 2019 році.

На Victoria зазвичай ходить, як з'ясували журналісти, Аліна Кабаєва, яку називають імовірною коханкою Путіна, та її оточення. Але зараз Victoria стоїть у Стамбулі на верфях компанії Desan.

"Ця незвичайна фірма, яка виконує не лише цивільні замовлення, а й будує військові кораблі для НАТО і може працювати із секретною документацією Альянсу", - йдеться у розслідуванні.

Яхти Путіна

Серед відомих кораблів Путіна - яхта Graceful ("витончена "або" граціозна") довжиною 82 метри була спущена на воду в 2014 році. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Вартість оцінюється в 100 млн доларів. Зазначимо, яхта Graceful встигла залишити німецький порт до введення санкцій ЄС.

Крім цього, в Італії була заарештована яхта "Шахерезада", яку теж пов'язують з Путіним. Вона коштує 700 млн доларів.

Риторика "ворожого Заходу"

Нитка про "ворожий Захід" простежується у всіх виступах російського диктатора Володимира Путіна та його близького політичного оточення. Можна сміливо сказати, що це одна з віх ідеології путінського режиму. Наприклад, ще до масштабного вторгнення Путін заявляв, що НАТО нібито оголосило Росію своїм ворогом, а вступ України до Альянсу несе загрози РФ. Також звучали кілька тез про те, що Росія нібито воює з НАТО в Україні. При цьому, як видно з розслідування, це не заважає Путіну користуватися благами так званого "ворожого Заходу".