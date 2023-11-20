У Путина есть десяток яхт, одну ремонтируют на верфях "вражеского Запада", - СМИ

"Две новые яхты Путина - это 71-метровая яхта Victoria и сопровождающая ее 38 метровая лодка Orion. Теперь общеизвестный флот Путина составляет 10 кораблей", - говорят расследователи.

Что известно о яхте Victoria

Яхта Victoria, согласно раследованию, относится к классу мега-яхт (от 70 метров в длину). Стоимость таких судов, как говорят журналисты, достигает сотен миллионов долларов, ежегодное обслуживание - еще несколько десятков миллионов долларов.

Victoria строили на верфях военного завода "Севмаш". Она была заложена в 2005 году и строилась 14 лет. Это была первая попытка построить гражданскую суперхяту для Путина в России.

Корпус яхты Victoria спустили на воду в 2013 году и отправили в Италию на верфь компании ISA Yachts. Достраивали ее на верфях турецкой компании AES Yachts и спустили на воду в 2019 году.

На Victoria обычно ходит, как выяснили журналисты, Алина Кабаева, которую называют вероятной любовницей Путина, и ее окружение. Но сейчас Victoria стоит в Стамбуле на верфях компании Desan.

"Эта необычная фирма, которая выполняет не только гражданские заказы, но и строит военные корабли для НАТО и может работать с секретной документацией Альянса", - говорится в расследовании.

Яхты Путина

Среди известных кораблей Путина - яхта Яхта Graceful ("изящная" или "грациозная") длиной 82 метра была спущена на воду в 2014 году. На ней есть бассейн, вертолетная площадка, два этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Стоимость оценивается в 100 млн долларов. Отметим, яхта Graceful успела покинуть немецкий порт до введения санкций ЕС.

Кроме того, в Италии была арестована яхта "Шахерезада", которую тоже связывают с Путиным. Она стоит 700 млн долларов.

Риторика "вражеского Запада"

Нить про "вражеский Запад" прослеживается во всех выступлениях российского диктатора Владимира Путина и его близкого политического окружения. Можно сказать, что это одна из вех идеалогии путинского режима. Например, еще до масштабного вторжения Путин заявлял, что НАТО якобы объявило Россию своим врагом, а вступление Украины в Альянс несет угрозы РФ. Также звучали несколько тезисов про то, что Россия якобы воюет с НАТО в Украине. При этом, как видно из расследования, это не мешает Путину пользоваться благами так называемого "вражеского Запада".