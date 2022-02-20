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Путин и Лукашенко решили продолжить учения после "Союзной решимости-2022"

Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин и лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорились продолжить учения после завершения "Союзной решимости-2022". В частности, продолжится проверка сил реагирования Союзного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram белорусского Министерства обороны.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, в ходе проверки намерены тщательнее проработать этапы обороны.

Напомним, учения "Союзная решимость-2022" начались 10 февраля и частично проходили вблизи украинских границ. Они завершились сегодня, 20 февраля.

Александр Лукашенко заявлял, что российские военные оставят завезенные в Беларусь боеприпасы.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБеларусь