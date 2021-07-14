Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО в Украине
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге обсудили увеличение присутствия НАТО в Украине. Они затрагивали тему учений Альянса и его планы по строительству военных баз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
Как отметила изданию пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, на встрече лидеров обсуждалась и международная повестка. Среди тем - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Евросоюза и США.
Путин и Лукашенко также обсудили Украину. "Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", - добавила Эйсмонт.
По ее словам, переговоры президентов продолжались более 5 часов и спектр обсуждаемых вопросов "был самый широкий".
Напомним, накануне в оккупированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО.