Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО в Украине

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге обсудили увеличение присутствия НАТО в Украине. Они затрагивали тему учений Альянса и его планы по строительству военных баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Как отметила изданию пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, на встрече лидеров обсуждалась и международная повестка. Среди тем - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Евросоюза и США.

Путин и Лукашенко также обсудили Украину. "Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", - добавила Эйсмонт.

По ее словам, переговоры президентов продолжались более 5 часов и спектр обсуждаемых вопросов "был самый широкий".