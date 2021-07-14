ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО в Украине

Новина українською →
Минск, Среда 14 июля 2021 17:02
Путин и Лукашенко обсудили присутствие НАТО в Украине Фото: Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко на вчерашней встрече в Санкт-Петербурге обсудили увеличение присутствия НАТО в Украине. Они затрагивали тему учений Альянса и его планы по строительству военных баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как отметила изданию пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, на встрече лидеров обсуждалась и международная повестка. Среди тем - западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Евросоюза и США.

Путин и Лукашенко также обсудили Украину. "Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", - добавила Эйсмонт.

По ее словам, переговоры президентов продолжались более 5 часов и спектр обсуждаемых вопросов "был самый широкий".

Напомним, накануне в оккупированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин НАТО Украина
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти