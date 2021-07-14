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Путін і Лукашенко обговорили присутність НАТО в Україні

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Мінськ, Середа 14 липня 2021 17:02
Путін і Лукашенко обговорили присутність НАТО в Україні Фото: Володимир Путін і Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко на вчорашній зустрічі в Санкт-Петербурзі обговорили збільшення присутності НАТО в Україні. Вони зачіпали тему навчань Альянсу і його плани з будівництва військових баз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Як зазначила виданню прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт, на зустрічі лідерів обговорювалася і міжнародна повістка. Серед тем - західна політика щодо Білорусі та Росії, зокрема Євросоюзу та США.

Путін і Лукашенко також обговорили Україну. "Тут окремо обговорили ситуацію зі збільшенням військової присутності блоку НАТО на території країни. Зокрема, проведення масштабних навчань і плани Альянсу з будівництва військових баз", - додала Ейсмонт.

За її словами, переговори президентів тривали понад 5 годин і спектр обговорюваних питань "був найширший".

Нагадаємо, напередодні в окупованому Криму російські військові провели військові навчання на тлі проведених Болгарією маневрів за участю кораблів і літаків НАТО.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін НАТО Україна
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