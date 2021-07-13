ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия провела в Крыму военные учения на фоне маневров НАТО в Черном море

Новина українською →
Крым, Вторник 13 июля 2021 13:01
Россия провела в Крыму военные учения на фоне маневров НАТО в Черном море Фото: Россия провела в Крыму военные учения на фоне маневров НАТО в Черном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

В аннексированном Крыму российские военные провели военные учения на фоне проведенных Болгарией маневров с участием кораблей и самолетов НАТО. Во время тренировок были привлечены радиолокационные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Проведено обучение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море",- говорится в сообщении.

Известно, что в учении были задействованы "расчеты радиотехнических постов и постов связи на побережье Крымского полуострова".

В частности, во время тренировок военные РФ осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенным целям и отслеживали данные о навигационном ориентировании кораблей в море.

Отмечено, что в военных учениях были привлечены как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота.

Напомним, что в Крыму военные РФ провели учения с боевыми танковыми стрельбами.

Добавим, что ранее в Черном море начала военные учения российская подводная лодка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Черное море
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента