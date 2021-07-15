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Путін особисто санкціонував операцію з обрання Трампа президентом США, - Guardian

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Лондон, Четвер 15 липня 2021 19:09
Путін особисто санкціонував операцію з обрання Трампа президентом США, - Guardian Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський лідер Володимир Путін особисто схвалив проведення спецоперації з підтримки Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Рішення приймалося на закритій нараді Ради національної безпеки РФ в січні того ж року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету The Guardian.

За даними видання, на нараді, яка відбулася 22 січня 2016 року, Путін, високопоставлені міністри уряду РФ і керівники спецслужб прийшли до висновку, що Трамп допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви. Серед них газета відзначає "соціальні заворушення" в США і ослаблення позиції американського президента на переговорах.

Російським розвідувальним агентствам було поставлено завдання знайти практичні способи підтримати Трампа на виборах. Для цього передбачалося "використовувати всю можливу силу".

Видання опублікувало два уривки з документа російською мовою, який, як стверджується, був прийнятий на закритій нараді Ради Безпеки РФ.

У них Трамп характеризується, як "психічно нестабільний, імпульсивний і неврівноважений". У тексті також присутня згадка про компромат на Трампа, який нібито є у Москви:"враховуючи деякі події, що мали місце під час перебування його на території РФ".

Фото: уривки документів з закритої наради Радбезу РФ (theguardian.com)

Нагадаємо, в липні 2018 року Трамп погодився з висновками американської розвідки про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

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