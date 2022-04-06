Путин лично приказал вывести войска из Киевской области, - Кремль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в эфире французского телеканала LCI .

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона", - заявил он.

Отметим, украинская сторона заявляет, что российские войска не вышли из Киевской области, а отступили в результате поражений на поле боя.