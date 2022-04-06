Путин лично приказал вывести войска из Киевской области, - Кремль
Президент России Владимир Путин лично приказал вывести российские войска из Киевской области. Якобы в качестве "жеста доброй воли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в эфире французского телеканала LCI.
"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона", - заявил он.
Отметим, украинская сторона заявляет, что российские войска не вышли из Киевской области, а отступили в результате поражений на поле боя.
Напомним, ранее временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что война против Украины стала стратегическим провалом для Путина.
А президент США Джо Байден снова назвал его военным преступником в связи с многочисленными свидетельствами военных преступлений в Буче Киевской области.
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