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Путін особисто наказав вивести війська з Київської області, - Кремль

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Москва, Середа 06 квітня 2022 13:49
Путін особисто наказав вивести війська з Київської області, - Кремль Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін особисто наказав вивести російські війська з Київської області. Нібито в якості "жесту доброї волі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова в ефірі французького телеканалу LCI.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Ми можемо прийняти серйозні рішення під час переговорів, тому президент Путін дав наказ нашим військам піти з регіону", - заявив він.

Зазначимо, українська сторона заявляє, що російські війська не вийшли з Київської області, а відступили в результаті поразок на полі бою.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що війна проти України стала стратегічним провалом для Путіна.

А президент США Джо Байден знову назвав його військовим злочинцем у зв'язку з численними свідченнями військових злочинів у Бучі Київської області.

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