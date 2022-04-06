Путін особисто наказав вивести війська з Київської області, - Кремль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова в ефірі французького телеканалу LCI .

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Ми можемо прийняти серйозні рішення під час переговорів, тому президент Путін дав наказ нашим військам піти з регіону", - заявив він.

Зазначимо, українська сторона заявляє, що російські війська не вийшли з Київської області, а відступили в результаті поразок на полі бою.