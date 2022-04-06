Война против Украины стала стратегическим провалом Путина, - Квин

Действия российской армии на начальных этапах войны против Украины стали стратегическим провалом для президента России Владимира Путина. Который навредит самой Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин на "24 канале" .

По ее словам, первоначальной целью российских войск был захват большинства украинских территорий. Но им нанесли поражение, и теперь Россия вынуждена перегруппироваться.

"Но, наконец, мы считаем, что все, что сделал Путин - было чрезвычайным стратегическим провалом. В конечном счете это значительно навредит самой России. Это уже ей вредит, но в конечном счете это будет стратегическим провалом для президента Путина", - отметила Квин.

Она добавила, что США делают все, чтобы увеличить цену для России и заставить ее отказаться от войны против Украины.