Байден снова назвал Путина военным преступником. И пообещал санкции
Президент США Джо Байден на фоне новостей о зверствах российской армии в Буче (Киевская область) снова назвал президента России Владимира Путина военным преступником. А также пообещал новые санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, в самом деле, вы видели, что произошло в Буче. Это гарантирует - он военный преступник. Этот парень жесток. Но мы должны собрать информацию", - отметил Байден.
Он пообещал, что США расширят санкции против России и призывают начать судебное преследование Путина как военного преступника.
Напомним, до этого Байден называл Путина "мясником" из-за действий российской армии в ходе войны против Украины.
Отметим, после выхода российских войск из Бучи и возврата города под контроль ВСУ мир облетели жуткие фото, которые свидетельствуют о массовых расправах над мирными жителями во время оккупации. Мировые лидеры осудили военные преступления военных России.
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