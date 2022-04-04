Байден снова назвал Путина военным преступником. И пообещал санкции

Президент США Джо Байден на фоне новостей о зверствах российской армии в Буче (Киевская область) снова назвал президента России Владимира Путина военным преступником. А также пообещал новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Ну, в самом деле, вы видели, что произошло в Буче. Это гарантирует - он военный преступник. Этот парень жесток. Но мы должны собрать информацию", - отметил Байден.

Он пообещал, что США расширят санкции против России и призывают начать судебное преследование Путина как военного преступника.