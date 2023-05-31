Путін ледь не потрапив під атаку безпілотників, - ЗМІ

За даними видання, під час нальоту безпілотників на Москву у вівторок, 30 травня, Путін із дуже великою часткою ймовірності був у "Ново-Огарьово".

Анонімне джерело The Moscow Times повідомило, що рано вранці служба безпеки підняла Путіна через повітряну загрозу.

Дрони, які атакували західні райони Московської області, були збиті, зокрема, в селах Ромашково і Роздори, повідомив незабаром після нальоту депутат Держдуми Олександр Хінштейн. З опублікованого ним списку випливає, що системи ППО знешкодили безпілотники, коли тим залишалося близько 10 км до резиденції Путіна.

Атаки дронів в Росії

До можливої атаки на резиденції Путіна російська влада почала готуватися ще взимку, коли відбулись удари по військових аеродромах Енгельс і Дягилево в Саратовській і Рязанській областях.

У січні цього року, на будівлях поблизу Кремля в центрі Москви, а також за 10 кілометрів від "Ново-Огарьово", неподалік селища Заріччя, з'явилися зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С-1".

Ще один "Панцир-С1" був помічений біля однієї з резиденцій Путіна на північному заході Новгородської області приблизно в той самий час.

Вже на початку травня цього року, була зафіксована атака на Кремль. В РФ заявили, що Україна нібито намагалася атакувати Кремль за допомогою безпілотників. Однак президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не робила жодних подібних "атак", оскільки країна використовує зброю лише для захисту своєї території.

Вчора, 30 травня, на територію Московської області знову було зафіксовано атаку дронів.

Про те, хто може стояти за атаками дронів в РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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