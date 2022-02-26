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Не тільки Путін і Лавров. Проти кого ще США ввели санкції та які обмеження

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Субота 26 лютого 2022 02:27
Не тільки Путін і Лавров. Проти кого ще США ввели санкції та які обмеження Фото: США ввели санкції проти керівництва Росії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

До нового санкційного списку США щодо російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова через війну проти України потрапили також міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, опубліковане на сайті Мінфіну США.

Так, зараз Держдеп США включив до списку санкцій двох додаткових посадових осіб уряду РФ і членів Ради безпеки Росії, безпосередньо відповідальних за подальше вторгнення в Україну.

Крім Путіна і Лаврова, включили в список також міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу ЗС Росії, першого заступника міністра оборони, генерала Валерія Герасимова.

Зазначається, що нові санкції доповнили минулі обмеження від штатів і партнерів на цьому тижні щодо основної інфраструктури російської фінансової системи, включаючи санкції проти найбільших фінансових установ Росії, обмеження здатності уряду РФ залучати капітал і скорочення від доступу до критичних технологій.

"У сукупності ці дії тягнуть за собою безпрецедентні дипломатичні та економічні витрати для Росії та ще більше ізолюють її від світової фінансової системи і міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві.

Американське Казначейство раніше включило до санкційного списку 11 членів Ради безпеки РФ і "буде продовжувати покладати витрати на правлячу еліту, поки Росія веде цю жорстоку війну за своїм вибором". Обмеження введені проти:

  • Валентини Матвієнко, голови Ради Федерації РФ
  • Сергія Наришкіна, директора Служби зовнішньої розвідки
  • В'ячеслава Володіна, спікера Держдуми
  • Сергія Іванова, спецпредставника президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту
  • Миколи Патрушева, секретаря Радбезу РФ
  • Володимира Колокольцева, міністра внутрішніх справ
  • Олександра Бортнікова, директора ФСБ
  • Ігоря Краснова, генерального прокурора
  • Ігоря Щеголєва, повноважного представника президента РФ в Центральному федеральному окрузі
  • Володимира Устинова, повноважного представника президента РФ у Південному федеральному окрузі
  • Віктора Золотова, директора Федеральної служби військ Національної гвардії, командувача військами Національної гвардії

Нові обмеження включатимуть заборону на поїздки в США.

Також в американському Казначействі повідомили, що в результаті сьогоднішніх дій вся власність та інтереси у власності перерахованих вище осіб, які знаходяться в США або перебувають у володінні або під контролем осіб з США - заблоковані.

Крім того, будь-які організації, які прямо або побічно належать одному або декільком заблокованим особам на 50 і більше відсотків - також блокуються.

Всі транзакції, що здійснюються особами з США або в межах (або транзитом) США, які пов'язані з будь-якою власністю або інтересами у власності певних або іншим чином заблокованих осіб - заборонені, якщо тільки вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, виданою OFAC, або іншим чином не звільнені.

Ці заборони включають в себе внесення будь-якого вкладу або надання коштів, товарів або послуг будь-якою заблокованою особою або на її користь, а також отримання будь-якого вкладу або надання коштів, товарів або послуг від будь-якої такої особи.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції проти Путіна і Лаврова, і там також заявили про підготовку третього пакету санкцій проти Росії.

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