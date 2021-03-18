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Путін про Крим: загрозу енергодефіциту зняли, питання з водою теж вирішимо

Новость на русском → Москва, Четвер 18 березня 2021 15:38
Путін про Крим: загрозу енергодефіциту зняли, питання з водою теж вирішимо Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що питання з водопостачанням окупованого Криму буде вирішене. Він зазначив, що питання водопостачання півострова є першочерговим і стоїть найбільш гостро для жителів Криму.

Про це повідомляє ТАСС.

"Нам вдалося зняти загрозу енергодефіциту.. Ми прорвали енергетичну і транспортну блокаду. Впевнений, розберемося і з іншими проблемами, в тому числі і з водою", - заявив він.

Путін зазначив, що комплексний план по водопостачанню республіки розрахований до 2024 року.

"Враховуючи, що проблема має невідкладний характер - домовилися діяти максимально швидко і відразу за різними напрямками"- підкреслив він.

Путін також додав, що влада зробить все для забезпечення стабільності і безпеки в регіоні: буде розвиватися інфраструктура, місцевим підприємствам нададуть підтримку, створять умови для залучення інвестицій.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обмеливают і пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

Крім того, представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб виключити можливість поставок води в Крим до його деокупації.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблеми з водопостачанням Криму пов'язані з тим, що Російська Федерація довела його "до ручки". І будь-які скарги Москви з цього питання абсолютно безперспективні.

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