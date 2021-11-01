Путин о корабле США в Черном море: можем посмотреть на него в бинокль или прицел

Президент России Владимир Путин отреагировал на заход военного корабля США в акваторию Черного моря. По его словам, российская сторона может "посмотреть на него на него в бинокль или прицел".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - заявил Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря для участия в совместных учениях с партнерами по НАТО.

Также стало известно, что в акваторию Черного моря отправился флагманский командный корабль США Mount Whitney, который тоже примет участие в учениях.