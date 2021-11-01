RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл

Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії Чорного моря. За його словами, російська сторона може "подивитися на нього на нього в бінокль або приціл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ось і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони", - заявив Путін на нараді з оборонної тематики в Сочі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря для участі у спільних навчаннях з партнерами по НАТО.

Також стало відомо, що в акваторію Чорного моря відправився флагманський командний корабель США Mount Whitney, який теж візьме участь у навчаннях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати Америки