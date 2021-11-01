Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл

Президент Росії Володимир Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії Чорного моря. За його словами, російська сторона може "подивитися на нього на нього в бінокль або приціл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ось і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони", - заявив Путін на нараді з оборонної тематики в Сочі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря для участі у спільних навчаннях з партнерами по НАТО.

Також стало відомо, що в акваторію Чорного моря відправився флагманський командний корабель США Mount Whitney, який теж візьме участь у навчаннях.