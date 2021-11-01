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Еще один военный корабль США отправился в Черное море

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Черное море, Понедельник 01 ноября 2021 10:08
Еще один военный корабль США отправился в Черное море Фото: еще один военный корабль США отправился в Черное море (navy.mil)
Автор: Мария Кучерявец

Флагманский командный корабль США Mount Whitney отправился в акваторию Черного моря. Там он проведет совместные операции с силами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шестой флот американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter.

"Флагманский корабль Шестого флота [США] Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, что для совместных учений с партнерами по НАТО также США недавно отправили в Черное море эсминец USS Porter.

После чего Россия заявила, что будет следить за военным судном в море.

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