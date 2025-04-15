Путін кличе лідерів країн на парад 9 травня: ЄС попереджає про наслідки

"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - сказала Каллас.

Вона додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей Путіна в Москві.