Путін кличе лідерів країн на парад 9 травня: ЄС попереджає про наслідки

Уряд російського диктатора Володимира Путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії відвідати 9 травня парад в Москві. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - сказала Каллас.
Вона додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до урочистостей Путіна в Москві.
Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" Путіна в Москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої "коаліції рішучих".
Європейський Cоюз дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня.
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