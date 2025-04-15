Путин зовет лидеров стран на парад 9 мая: ЕС предупреждает о последствиях

Правительство российского диктатора Владимира Путина пригласило лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также страны ЕС Словакии и Сербии посетить 9 мая парад в Москве. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предостерегла европейских лидеров от участия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Что также обсуждалось очень четко, и об этом говорили разные страны-члены, так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", - сказала Каллас.
Она добавила, что ЕС не хочет видеть ни одного потенциального члена блока, который бы присоединился к торжествам Путина в Москве.
Украина просит чиновников ЕС приехать 9 мая в Киев. Визит европейских лидеров должен стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного "парада победы" Путина в Москве. В этот же день президент Владимир Зеленский хочет принять лидеров так называемой "коалиции решительных".
Европейский Cоюз дал указание странам-кандидатам не участвовать в торжествах в Москве, посвященных празднованию 9 мая.
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