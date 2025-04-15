Путин зовет лидеров стран на парад 9 мая: ЕС предупреждает о последствиях

"Что также обсуждалось очень четко, и об этом говорили разные страны-члены, так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", - сказала Каллас.

Она добавила, что ЕС не хочет видеть ни одного потенциального члена блока, который бы присоединился к торжествам Путина в Москве.