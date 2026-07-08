Путін кидає майже половину бюджету РФ на війну проти України, - ГУР

Росія витрачає 47% держбюджету на війну проти України

Майже половина загального бюджету Росії направляється на війну проти України.

"47% державного бюджету Російської Федерації сьогодні йде на війну. Це дуже велика цифра", - сказав Скібіцький.

РФ виготовляє максимальну кількість балістики

Також, за оцінками ГУР, Росія знаходиться на піку виробництва балістичних ракет.

"Загалом росіяни можуть щомісячно виробляти 60-65 балістичних ракет для комплексу "Іскандер". Це максимум, на що росіяни зараз здатні", - уточнив генерал-майор.

Яка мета масованих ударів РФ по Україні

Росія завдає ракетно-дронових ударів по цивільних об’єктах Україніи для того, щоб посіяти паніку всередині суспільства. Також окупанти б'ють по критичній інфраструктурі, до прикладу, по об’єктах ОПК, які загрожують самій РФ, зауважив Скібіцький.

Держава-агресорка Росія дуже боїться діпстрайків і мідлстрайків України та використання балістики.

"Робиться все, щоб не допустити подальшого посилення наших спроможностей”, - додав він.