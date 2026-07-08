Путин бросает почти половину бюджета РФ на войну против Украины, - ГУР

Россия тратит 47% госбюджета на войну против Украины

Почти половина общего бюджета России направляется на войну против Украины.

"47% государственного бюджета Российской Федерации сегодня идет на войну. Это очень большая цифра", – сказал Скибицкий.

РФ производит максимальное количество баллистики

Также, по оценкам ГУР, Россия находится на пике производства баллистических ракет.

"В общем, россияне могут ежемесячно производить 60-65 баллистических ракет для комплекса "Искандер". Это максимум, на что россияне сейчас способны", - уточнил генерал-майор.

Какова цель массированных ударов РФ по Украине

Россия наносит ракетно-дроновые удары по гражданским объектам Украины для того, чтобы посеять панику внутри общества. Также оккупанты бьют по критической инфраструктуре, к примеру, по объектам ОПК, угрожающим самой РФ, заметил Скибицкий.

Государство-агрессор Россия очень боится дипстрайков и мидлстрайков Украины и в панике, что она ударит баллистикой.

"Делается все, чтобы не допустить дальнейшего усиления наших возможностей", – добавил он.