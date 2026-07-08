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Путін кидає майже половину бюджету РФ на війну проти України, - ГУР

17:17 08.07.2026 Ср
2 хв
Росія продовжує "спалювати" гігантські державні кошти у війні проти України
aimg Олена Бджола
Путін кидає майже половину бюджету РФ на війну проти України, - ГУР Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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У ГУР дізналися, яку частку держбюджету витрачає на війну російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Апостроф TV" заступника начальника ГУР Міноборони, генерал-майора Вадима Скібіцького.

Росія витрачає 47% держбюджету на війну проти України

Майже половина загального бюджету Росії направляється на війну проти України.

"47% державного бюджету Російської Федерації сьогодні йде на війну. Це дуже велика цифра", - сказав Скібіцький.

РФ виготовляє максимальну кількість балістики

Також, за оцінками ГУР, Росія знаходиться на піку виробництва балістичних ракет.

"Загалом росіяни можуть щомісячно виробляти 60-65 балістичних ракет для комплексу "Іскандер". Це максимум, на що росіяни зараз здатні", - уточнив генерал-майор.

Яка мета масованих ударів РФ по Україні

Росія завдає ракетно-дронових ударів по цивільних об’єктах Україніи для того, щоб посіяти паніку всередині суспільства. Також окупанти б'ють по критичній інфраструктурі, до прикладу, по об’єктах ОПК, які загрожують самій РФ, зауважив Скібіцький.

Держава-агресорка Росія дуже боїться діпстрайків і мідлстрайків України та використання балістики.

"Робиться все, щоб не допустити подальшого посилення наших спроможностей”, - додав він.

Російська влада гарячково шукає нові джерела для фінансування війни. Очільник Компартії РФ Геннадій Зюганов відкрито закликав владу дістатися до приватних капіталів.

РФ стрімко нарощує держборг через зростання витрат на війну проти України. Раніше Путін неодноразово заявляв, що Росія має один із найнижчих показників держборгу серед країн G20.

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