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Путин бросает почти половину бюджета РФ на войну против Украины, - ГУР

17:17 08.07.2026 Ср
2 мин
Россия продолжает "сжигать" гигантские государственные средства в войне против Украины
aimg Елена Бджола
Путин бросает почти половину бюджета РФ на войну против Украины, - ГУР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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В ГУР узнали, какую часть госбюджета тратит на войну российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Апостроф TV" заместителя начальника ГУР Минобороны, генерал-майора Вадима Скибицкого.

Россия тратит 47% госбюджета на войну против Украины

Почти половина общего бюджета России направляется на войну против Украины.

"47% государственного бюджета Российской Федерации сегодня идет на войну. Это очень большая цифра", – сказал Скибицкий.

РФ производит максимальное количество баллистики

Также, по оценкам ГУР, Россия находится на пике производства баллистических ракет.

"В общем, россияне могут ежемесячно производить 60-65 баллистических ракет для комплекса "Искандер". Это максимум, на что россияне сейчас способны", - уточнил генерал-майор.

Какова цель массированных ударов РФ по Украине

Россия наносит ракетно-дроновые удары по гражданским объектам Украины для того, чтобы посеять панику внутри общества. Также оккупанты бьют по критической инфраструктуре, к примеру, по объектам ОПК, угрожающим самой РФ, заметил Скибицкий.

Государство-агрессор Россия очень боится дипстрайков и мидлстрайков Украины и в панике, что она ударит баллистикой.

"Делается все, чтобы не допустить дальнейшего усиления наших возможностей", – добавил он.

Российские власти лихорадочно ищут новые источники для финансирования войны. Глава Компартии РФ Геннадий Зюганов открыто призвал власти добраться до частных капиталов.

РФ стремительно наращивает госдолг из-за роста расходов на войну против Украины. Ранее Путин неоднократно заявлял, что у России один из самых низких показателей госдолга среди стран G20.

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