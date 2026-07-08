Путин бросает почти половину бюджета РФ на войну против Украины, - ГУР
В ГУР узнали, какую часть госбюджета тратит на войну российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Апостроф TV" заместителя начальника ГУР Минобороны, генерал-майора Вадима Скибицкого.
Россия тратит 47% госбюджета на войну против Украины
Почти половина общего бюджета России направляется на войну против Украины.
"47% государственного бюджета Российской Федерации сегодня идет на войну. Это очень большая цифра", – сказал Скибицкий.
РФ производит максимальное количество баллистики
Также, по оценкам ГУР, Россия находится на пике производства баллистических ракет.
"В общем, россияне могут ежемесячно производить 60-65 баллистических ракет для комплекса "Искандер". Это максимум, на что россияне сейчас способны", - уточнил генерал-майор.
Какова цель массированных ударов РФ по Украине
Россия наносит ракетно-дроновые удары по гражданским объектам Украины для того, чтобы посеять панику внутри общества. Также оккупанты бьют по критической инфраструктуре, к примеру, по объектам ОПК, угрожающим самой РФ, заметил Скибицкий.
Государство-агрессор Россия очень боится дипстрайков и мидлстрайков Украины и в панике, что она ударит баллистикой.
"Делается все, чтобы не допустить дальнейшего усиления наших возможностей", – добавил он.
Российские власти лихорадочно ищут новые источники для финансирования войны. Глава Компартии РФ Геннадий Зюганов открыто призвал власти добраться до частных капиталов.
РФ стремительно наращивает госдолг из-за роста расходов на войну против Украины. Ранее Путин неоднократно заявлял, что у России один из самых низких показателей госдолга среди стран G20.