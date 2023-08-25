Путін керує через страх. У Британії вважають, що його дні пораховані

Він не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що зі смертю Пригожина "головна загроза для Путіна зникла", і російський диктатор може стати сильнішим.

Еллвуда зазначив, що політика, яка полягає в "усуненні інакомислячих у таких масштабах, як зараз робить Путін", свідчить про те, що "довіра до найближчого оточення Кремля зникла".

За його словами, Путін зараз "керує через страх, а не через лояльність", а російські олігархи та еліта більше не бачать в ньому "надійного гаранта" свого статусу.

"Можливо, Пригожин і мертвий, але шкоди завдано, тому що він показав, наскільки погано йшло вторгнення Путіна в Україну", - сказав він.

Еллвуд додав, що Путін "глибоко принижений на багатьох фронтах", адже ПВК "Вагнера" була "дуже грізним підрозділом" в Україні і однією з небагатьох компетентних російських бойових сил, а тепер її немає.

Водночас західні санкції завдають шкоди російському народу.

За словами Еллвуда, погляд на російську історію говорить про те, що може статися далі.

"Коли російський лідер втрачає популярність серед еліт, російська історія демонструє, що слабкість швидко і безжально використовується. І я підозрюю, що його замінять, можливо, не в короткостроковій перспективі, але, безумовно, м'яч вже запущений. Я підозрюю, що дні Путіна дуже сильно злічені", - додав він.

Аварія літака Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Пригожин.

Офіційно смерть Пригожина не підтвердили, але російські ЗМІ повідомляють, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака. Американська розвідка також вважає, що Пригожин загинув.

Західний чиновник розповів Financial Times, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.