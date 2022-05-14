Путін не змінив своїх намірів щодо війни в Україні, - Шольц

Через два з половиною місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц не виявив жодних змін у настрої лідера Кремля Володимира Путіна. При цьому він додав, що Росія не досягла жодної з цілей війни, про які вона заявляла на самому початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шольца порталу T-online .

За його словами, Україна не була завойована, а захищалася з великою майстерністю, мужністю і самопожертвою.

"НАТО не вивело, а навіть посилило свої сили на східному фланзі Альянсу. І альянс стане ще сильнішим, коли Фінляндія і Швеція приєднаються до нього", - заявив Шольц.

За його словами, російські військові самі зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десять років афганської кампанії Радянського Союзу.

"Поступово Путін повинен усвідомити, що вихід з цієї ситуації можливий тільки через взаєморозуміння з Україною", - заявив канцлер.