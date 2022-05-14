ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін не змінив своїх намірів щодо війни в Україні, - Шольц

Новость на русском →
Берлін, Субота 14 травня 2022 09:55
Путін не змінив своїх намірів щодо війни в Україні, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через два з половиною місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц не виявив жодних змін у настрої лідера Кремля Володимира Путіна. При цьому він додав, що Росія не досягла жодної з цілей війни, про які вона заявляла на самому початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шольца порталу T-online.

За його словами, Україна не була завойована, а захищалася з великою майстерністю, мужністю і самопожертвою.

"НАТО не вивело, а навіть посилило свої сили на східному фланзі Альянсу. І альянс стане ще сильнішим, коли Фінляндія і Швеція приєднаються до нього", - заявив Шольц.

За його словами, російські військові самі зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десять років афганської кампанії Радянського Союзу.

"Поступово Путін повинен усвідомити, що вихід з цієї ситуації можливий тільки через взаєморозуміння з Україною", - заявив канцлер.

Нагадаємо, напередодні канцлер Шольц провів телефонну розмову з Путіним з приводу війни РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Олаф Шольц Германия Війна Росії проти України
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС