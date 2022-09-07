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Путин может использовать МАГАТЭ для попытки организовать "Минск-3", - ISW

Новина українською →
Энергодар, Среда 07 сентября 2022 07:27
Путин может использовать МАГАТЭ для попытки организовать "Минск-3", - ISW Фото: Путин может использовать МАГАТЭ для попытки организовать Минск-3 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный минским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию и соблюдение норм международного права МАГАТЭ.

МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с Россией по эксплуатации станции, не признав по крайней мере молчаливо, что Россия имеет право на консультации.

ISW пишет, что Путин может попытаться использовать условия, которые он создал на ЗАЭС, для создания параллельной международной структуры, подрывающей суверенные права Украины на гораздо большую территорию, которую сейчас оккупируют российские войска.

"Путин может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться создать процесс, аналогичный минским соглашениям, установившим прекращение огня после российского вторжения в 2014 году", - говорится в отчете.

Напомним, МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".

Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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