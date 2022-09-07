"В шаге от катастрофы": Кислица назвал главное условие устранения ядерной угрозы на ЗАЭС

Мир два раза оказывался в шаге от ядерной катастрофы из-за российских обстрелов Запорожской АЭС. Единственным способом устранить ядерную угрозу является вывод войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя в ООН Сергея Кислицы на заседании Совбеза.

Кислица назвал это ключевым условием для восстановления "не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву".

"Главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара. Это, безусловно, возобновит безопасную эксплуатацию станции, как было до полномасштабной российской войны против Украины», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что россия использует ЗАЭС в качестве щита для своего личного состава и военной техники, что и подтвердила миссия МАГАТЭ.

Постпред отметил, что Украина принимает к сведению рекомендацию МАГАТЭ о создании защитной зоны "для предотвращения ядерной аварии в результате физического повреждения, причиненного военными средствами", и готова к консультациям по этому вопросу, "если реализация этой инициативы приведет к демилитаризации и деоккупации ЗАЭС".

Кислица также напомнил, что в понедельник из-за российских обстрелов была повреждена последняя линия электропередачи, соединяющая станцию ​​с энергосистемой Украины.

"Снова, уже второй раз, из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от ядерной катастрофы", - подчеркнул он.

Напомним, МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным".

Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС - читайте в материале РБК-Украина.

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