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Путін може використовувати МАГАТЕ для спроби організувати "Мінськ-3", - ISW

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Енергодар, Середа 07 вересня 2022 07:27
Путін може використовувати МАГАТЕ для спроби організувати "Мінськ-3", - ISW Фото: Путін може використовувати МАГАТЕ для спроби організувати Мінськ-3 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний мінським угодам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ показує той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС і стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ.

МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації.

ISW пише, що Путін може спробувати використовувати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, що підриває суверенні права України на набагато більшу територію, яку зараз окупують російські війська.

"Путін може спробувати скористатися ситуацією, щоб спробувати створити процес, аналогічний мінським угодам, які встановили припинення вогню після російського вторгнення у 2014 році", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації станції та виведення звідти російських військових.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що головним результатом спільних міжнародних зусиль має стати виведення російського військового і цивільного персоналу з території ЗАЕС, а також з Енергодара.

При цьому постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Радбезу заявив, що його країна "не вважає пропозицію про створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС серйозною".

Основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ на ЗАЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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