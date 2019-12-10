Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе

Президент России Владимир Путин исключает передачу Украине контроля над границей до амнистии на оккупированном Донбассе. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают российские СМИ.

В частности, Путин заявил, что на нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. Он также обратил внимание, что Украина не ввела в действие закон об амнистии.

"Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер", - заявил Путин.

Отметим, резня в Сребренице (Босния и Герцеговина) является самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Геноцид произошел летом 1995 года, когда армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича заняла город. Международный суд ООН установил, что отряды сербов в ходе этнических чисток убили свыше 8000 боснийцев-мусульман.

Напомним, ранее Путин объяснил разногласия с Зеленским по поводу контроля над границей.

"У нас действительно позиции с Владимиром Александровичем здесь не совпадают. Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения", - заявил он.

Отметим, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил, каким может быть компромисс по контролю над границей.