Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации, - Блинкен

Блинкен утверждает, что США не стремятся к обострению кризиса отношений с Россией.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира", - заявил Блинкен.

Однако, по его словам, все будет зависеть от действий России и президента РФ Владимира Путина.

"Президент Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе", - отметил чиновник.

Как известно, 19 января Энтони Блинкен посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

После этого Блинкен отправится в Берлин, где пройдет его встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. После этого пройдет беседа госсекретаря США с Трансатлантическим четырехугольником, в котором участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

В заявлении Госдепартамента говорится, что обсуждения будут частично сосредоточены на готовности союзников наложить на Россию "огромные последствия и серьезные экономические издержки".

На пятницу запланирована встреча Блинкена с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.