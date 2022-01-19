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Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации, - Блинкен

Автор: Наталья Скороход

У России есть возможность избежать кризиса отношений с США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед поездкой в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен утверждает, что США не стремятся к обострению кризиса отношений с Россией.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира", - заявил Блинкен.

Однако, по его словам, все будет зависеть от действий России и президента РФ Владимира Путина.

"Президент Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе", - отметил чиновник.

Как известно, 19 января Энтони Блинкен посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

После этого Блинкен отправится в Берлин, где пройдет его встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. После этого пройдет беседа госсекретаря США с Трансатлантическим четырехугольником, в котором участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

В заявлении Госдепартамента говорится, что обсуждения будут частично сосредоточены на готовности союзников наложить на Россию "огромные последствия и серьезные экономические издержки".

На пятницу запланирована встреча Блинкена с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Напомним, что Блинкен летит в Украину. В Киеве он встретится с Зеленским.

Также сообщалось, что известна программа визита Блинкена в Украину. Об этом рассказали в Госдепартаменте США.

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