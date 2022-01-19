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Путін має можливість зробити кроки для деескалації, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

У Росії є можливість уникнути кризи відносин з США. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен перед поїздкою до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Блінкен стверджує, що США не прагнуть до загострення кризи відносин з Росією.

"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру", - заявив Блінкен.

Однак, за його словами, все залежатиме від дій Росії та президента РФ Володимира Путіна.

"Президент Путін має можливість зробити кроки для деескалації цієї кризи, щоб Сполучені Штати і Росія могли підтримувати відносини, які не засновані на ворожості або кризі", - зазначив чиновник.

Як відомо, 19 січня Ентоні Блінкен відвідає Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Після цього Блінкен відправиться до Берліна, де пройде його зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Після цього пройде бесіда держсекретаря США з трансатлантичним чотирикутником, в якому беруть участь США, Великобританія, Франція і Німеччина.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що обговорення будуть частково зосереджені на готовності союзників накласти на Росію "величезні наслідки та серйозні економічні витрати".

На п'ятницю запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві.

Нагадаємо, що Блінкен летить в Україну. У Києві він зустрінеться з Зеленським.

Також повідомлялося, що відома програма візиту Блінкена в Україну. Про це розповіли в Держдепартаменті США.

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