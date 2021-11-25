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Путин играет на противоречиях между странами, - Минобороны Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что президент России Владимир Путин играет на противоречиях между странами. Усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны.

По его словам, тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным за другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно лишь взаимодействием", - заявил Буданов.

Напомним, Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России у Украины.

Отметим, США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВладимир Путин