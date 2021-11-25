Путин играет на противоречиях между странами, - Минобороны Украины

По его словам, тот уровень военно-технического сотрудничества, который демонстрируют Украина и США, укрепляет безопасность восточноевропейского пространства и является не менее важным за другие фронты свободных демократических обществ, противостоящих новейшим гибридным вызовам, в том числе и со стороны правящего режима России.

"Без независимого и устойчивого украинского государства не будет надежной среды безопасности не только на восточноевропейском пространстве, но и во всей Европе. Поэтому усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность также всей Восточной Европы. Путин играет на противоречиях между странами, и противостоять этому можно лишь взаимодействием", - заявил Буданов.