Путін грає на протиріччях між країнами, - Міноборони України

За його словами, той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії.

"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", - заявив Буданов.