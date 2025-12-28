Путін і Трамп домовилися створити дві робочі групи щодо мирного плану

За словами Ушакова, перша група займатиметься питаннями безпеки, а друга – економічною проблематикою.

Параметри роботи груп будуть сформульовані на початку січня наступного року, пишуть росЗМІ.

Загалом, як повідомив Ушаков, вся розмова тривала 1 годину і 15 хвилин і мала "дружній, доброзичливий і діловий характер".

За його словами, Дональд Трамп уважно вислухав російські оцінки реальних перспектив виходу на домовленість про "мирне, довготривале врегулювання українського конфлікту".

Ушаков повідомив, що запропоновані українцями та європейцями варіанти тимчасового припинення вогню під приводом підготовки до референдуму або під іншими приводами ведуть лише до затягування конфлікту та загрожують відновленням бойових дій.

"Для їхнього остаточного припинення потрібно, перш за все, звичайно, від Києва, сміливе, відповідальне політичне рішення. Це рішення щодо Донбасу", - сказав він.

Ушаков послався на слова Трампа про те, що він "знову переконався у прагненні Росії до політико-дипломатичного регулювання" І що "саме з огляду на це він має намір вибудовувати сьогоднішні переговори із Зеленським".

За словами Ушакова, Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися знову оперативно переговорити по телефону за підсумками зустрічі президента США Мар-а-Лаго з українською командою сьогодні ввечері.