Путін і Токаєв затвердили "союзництво" між РФ і Казахстаном

Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписали декларацію про стратегічне партнерство і союзництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Такий документ, зокрема, передбачає, що Росія "виконає зобов'язання" щодо будівництва першої атомної електростанції в Казахстані.

Також у декларації зазначено, що російську мову "просуватимуть як засіб міждержавного спілкування в СНД".

У документі, який підписав Путін, згадується, що "забезпечувати безпеку на шкоду іншим не можна", Крім того, Росія і Казахстан виступають за "побудову справедливого багатополярного світопорядку".

Країна-агресор і Казахстан також заявили про "підтримку створення архітектури рівної і неподільної безпеки в Євразії", а також висловили намір лібералізувати торговельні відносини.

Дві країни домовилися створювати умови для вільного транспортування енергоресурсів і реалізації спільних енергетичних проектів.

Крім того, Москва і Астана "мають намір покращувати умови перебування громадян обох країн на території одна одної".

Також сторони координуватимуть зусилля зі збереження водних ресурсів Каспійського моря з урахуванням проблеми його обміління.

 

Казахстан посилює співпрацю з Китаєм

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України написала про те, що Казахстан планує укласти з Китаєм понад 70 договорів.

Зокрема, йдеться про посилення співпраці між країнами у сферах енергетики, транспорту, металургії, агросектору та високих технологій.

В українській розвідці вважають, що таким чином Казахстан намагається зменшити залежність від Росії.

