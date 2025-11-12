RU

Путин и Токаев утвердили "союзничество" между РФ и Казахстаном

Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Такой документ, в частности, предусматривает, что Россия "выполнит обязательства" по строительству первой атомной электростанции в Казахстане. 

Также в декларации указано, что русский язык "будут продвигать как средство межгосударственного общения в СНГ". 

В документе, который подписал Путин, упоминается, что "обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя", Кроме того, Россия и Казахстан выступают за "построение справедливого многополярного миропорядка".

Страна-агрессор и Казахстан также заявили о "поддержке создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", а также выразили намерение либерализовать торговые отношения. 

Две страны договорились создавать условия для свободной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных энергетических проектов.

Кроме того, Москва и Астана "намерены улучшать условия пребывания граждан обеих стран на территории друг друга".

Также стороны будут координировать усилия по сохранению водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы его обмеления.

Казахстан усиливает сотрудничество с Китаем

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины написала о том, что Казахстан планирует заключить с Китаем более 70 договоров.

В частности, речь об усилении сотрудничества между странами в сферах энергетики, транспорта, металлургии, агросектора и высоких технологий.

В украинской разведке считают, что таким образом Казахстан пытается уменьшить зависимость от России.

