Такой документ, в частности, предусматривает, что Россия "выполнит обязательства" по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.

Также в декларации указано, что русский язык "будут продвигать как средство межгосударственного общения в СНГ".

В документе, который подписал Путин, упоминается, что "обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя", Кроме того, Россия и Казахстан выступают за "построение справедливого многополярного миропорядка".

Страна-агрессор и Казахстан также заявили о "поддержке создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", а также выразили намерение либерализовать торговые отношения.

Две страны договорились создавать условия для свободной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных энергетических проектов.

Кроме того, Москва и Астана "намерены улучшать условия пребывания граждан обеих стран на территории друг друга".

Также стороны будут координировать усилия по сохранению водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы его обмеления.