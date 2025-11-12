Путин и Токаев утвердили "союзничество" между РФ и Казахстаном

Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Такой документ, в частности, предусматривает, что Россия "выполнит обязательства" по строительству первой атомной электростанции в Казахстане.
Также в декларации указано, что русский язык "будут продвигать как средство межгосударственного общения в СНГ".
В документе, который подписал Путин, упоминается, что "обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя", Кроме того, Россия и Казахстан выступают за "построение справедливого многополярного миропорядка".
Страна-агрессор и Казахстан также заявили о "поддержке создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", а также выразили намерение либерализовать торговые отношения.
Две страны договорились создавать условия для свободной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных энергетических проектов.
Кроме того, Москва и Астана "намерены улучшать условия пребывания граждан обеих стран на территории друг друга".
Также стороны будут координировать усилия по сохранению водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы его обмеления.
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины написала о том, что Казахстан планирует заключить с Китаем более 70 договоров.
В частности, речь об усилении сотрудничества между странами в сферах энергетики, транспорта, металлургии, агросектора и высоких технологий.
В украинской разведке считают, что таким образом Казахстан пытается уменьшить зависимость от России.