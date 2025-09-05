Казахстан відвертається від Росії: Китай надасть країні масштабні інвестиції

Казахстан активізує співпрацю з Китаєм, підписавши понад 70 угод. Такий крок підкреслює прагнення зменшити залежність від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

"Розширення співпраці Пекіна та Астани підкреслює збільшувану роль Китаю в Центральній Азії та зменшення залежності Казахстану від російських маршрутів і енергетичного впливу", - наголосили в розвідці.

В агросекторі "Dalian Group" інвестує $650 млн у переробку зерна, а "Fufeng Group" - у виробництво з переробки кукурудзи.

У промисловості планується запуск автозаводу в Алмати з марками Great Wall, Chery, Changan і виробництво електробусів BYD, а також металургійний проєкт "Fujian Hengwang Investment".

У сфері енергетики сторони залучать "China Power", "China Energy" та "China Huadian Corporation" до розвитку відновлюваних потужностей і будівництва нової ТЕС, а CNPC допоможе модернізувати Шимкентський НПЗ.

Очікується, що в найближчі роки обсяг перевезень виросте до 10 млн тонн проти нинішніх 2-3 млн.

Ключовим напрямом стала розбудова Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту , який сполучає Китай з Європою через Казахстан, Каспій, Азербайджан, Грузію та Туреччину - в обхід російської території.

За даними розвідки, Китай і Казахстан підписали 70 комерційних угод на понад 15 млрд доларів, що охоплюють:

Зауважимо, що ще на початку літа президента Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Казахстану. За даними Bloomberg, ця поїздка була покликана зміцнити вплив Китаю в Центральній Азії на тлі загального ослаблення Росії.

Існувала також версія, що таким чином Пекін прагне забезпечити економічну стабільність на випадок подальшого загострення відносин із Вашингтоном.

Варто звернути увагу на той факт, що візит Сі Цзіньпіна до Казахстану став вже третім із 2020 року, що свідчить про особливе значення цієї країни у зовнішньополітичному курсі КНР.

Зауважимо також, що минулого місяця лідери України та Казахстану обговорили небезпеку поділу незалежних держав і необхідність тривалого миру.

Зокрема український президент Володимир Зеленський розповів, що провів хорошу та змістовну розмову з президентом Казахстану.