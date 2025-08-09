Путін і Лукашенко можуть готувати нову міграційну кризу в ЄС, - The Telegraph

Як пише видання, Єврокомісія зафіксувала зростання кількості авіарейсів між східним лівійським містом Бенгазі та столицею Білорусі Мінськом.

За словами чиновників, ця схема передбачає можливу координацію дій із генералом і військовим лідером Халіфою Хафтаром, який контролює більшу частину східної Лівії. Мета схеми - сприяння хвилі нелегальної міграції до Європейського Союзу.

Це, зі свого боку, може стати повторенням подій літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних прохачів притулку допомогли перетнути кордони Білорусі. За словами офіційних осіб, це була організована Росією спроба дестабілізувати ЄС.

"Ми стежимо за нещодавніми рейсами Мінськ-Бенгазі, які виконує авіакомпанія "Бєлавіа". Частота і характер цих рейсів, особливо протягом короткого періоду часу, викликають питання про потенційну координацію або сприяння потім нелегальній міграції", - сказав представник ЄК.

Видання пише, що в травні між містами було лише два рейси, а в червні їхня кількість зросла до п'яти, а липні - до чотирьох.

Раніше самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинувачували в тому, що він дозволяв мігрантам приземлятися в Мінську аналогічними рейсами, а потім допомагав перевозити їх у тимчасові табори на кордонах із Польщею, Литвою та Латвією.

Також у публікації сказано, що після падіння режиму Башара Асада в Сирії, Путін намагався посилити свою присутність у Лівії. Паралельно з виведенням російських військових баз із Сирії з'явилися свідчення, що обладнання було перекинуто саме туди. На військовому параді в Лівії, проведеному минулого місяця генералом Хафтаром, було продемонстровано сотні російських бронемашин і комплексів ППО.

Як зазначає The Telegraph, генерал Хафтар має в своєму розпорядженні невелику армію перевізників, які діють з Лівії, одного з ключових пунктів перетину кордону між Африкою і Європою через Середземне море.

"Безумовно існує небезпека, що Росія використовує мігрантів і міграційну проблему загалом як зброю проти Європи. Це перетворення на зброю вже відбувається, і, звісно ж, ми побоюємося, що Росія має намір зробити те ж саме з Лівією", - сказав комісар ЄС з питань міграції Магнус Бругнер раніше в Politico.

Видання додало, що в червні Бругнер вирушив із візитом до Бенгазі разом із групою високопоставлених чиновників ЄС. Однак після приземлення делегації в аеропорту, їх оголосили персонами нон грата.

"Режим використовує мігрантів як інструмент для чинення тиску на кордони Європейського Союзу, і наші сусіди дійсно страждають від цього", - сказала виданню лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.