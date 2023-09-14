Путін хотів відновити славу Російської імперії, а тепер благає Кім Чен Ина про допомогу, - США

"Півтора року тому Володимир Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях, а тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу. Тож це дещо говорить про загальний контекст того, як ця війна проходить для Росії", - сказав він.

Міллер зазначив, що США вже ввели низку санкцій проти осіб, які є посередниками у продажу зброї між Північною Кореєю і Росією. Він додав, що Штати не будуть вагатися щодо запровадження додаткових заходів, якщо це буде необхідно.

При цьому речник зазначив, що США поки не бачили повної картини цієї зустрічі і не знають, якими будуть її результати.

"Але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить щодо війни в Україні, це, звісно, викликає занепокоєння", - сказав він.

Він додав, що у США є підстави вважати, що Путін і Кім Чен Ин обговорювали військові поставки.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Вчора лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав до Росії, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч прийшла на Далекому Сході Росії на космодромі "Восточний". Західні ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин "засипав" росіян питаннями про будівництво та запуск балістичних ракет.

До того ж, Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї, а глава Кремля нібито дав згоду.

Більше про зустріч Путіна та Кіма можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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