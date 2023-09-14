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Не домовилися з першого разу? Диктатори Путін та Кім Чен Ин планують зустріч у КНДР

Четвер 14 вересня 2023 07:33
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Не домовилися з першого разу? Диктатори Путін та Кім Чен Ин планують зустріч у КНДР Фото: Володимир Путін та Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив російського лідера Володимира Путіна відвідати КНДР. Повідомляється, що президент РФ ухвалив запрошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Кім зробив це запрошення на офіційній вечері з Путіним у середу після їхньої зустрічі на найвищому рівні в космічному центрі "Східний", що в Амурській області РФ.

"Після закінчення прийому Кім Чен Ин ввічливо запросив Путіна відвідати КНДР у зручний час. Путін із задоволенням прийняв запрошення", - йдеться у повідомленні Центрального інформаційного агентства Північної Кореї.

Це була перша зустріч Кіма з Путіним за останні чотири роки після його візиту до Владивостока у квітні 2019 року.

Візит Кім Чен Ина до Росії

Учора, 13 вересня, відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Раніше США заявили, що уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Більше того, вони готові накласти на країни нові санкції у разі погодження постачання зброї.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна " Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думки експертів".

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КНДР Кім Чен Ин
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