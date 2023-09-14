Путин хотел восстановить славу Российской империи, а теперь умоляет Ким Чен Ына о помощи, - США

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи. Это что-то говорит об общем контексте того, как эта война проходит для России", - сказал он.

Миллер отметил, что США уже ввели ряд санкций против лиц, которые являются посредниками в продаже оружия между Северной Кореей и Россией. Он добавил, что Штаты не будут сомневаться во введении дополнительных мер, если это будет необходимо.

При этом спикер заявил, что США пока не видели полной картины этой встречи и не знают, какими будут ее результаты.

"Но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает оказать полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов, что, конечно, не является тем, что она делает в отношении войны в Украине, это, конечно, вызывает беспокойство", - сказал он.

Он добавил, что у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали военные поставки.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Вчера лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Встреча пришла на Дальнем Востоке России на космодроме "Восточный". Западные СМИ сообщали, что Ким Чен Ын "засыпал" россиян вопросами о строительстве и запуске баллистических ракет.

К тому же, Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею, а глава Кремля якобы дал согласие.

Больше о встрече Путина и Кима можно узнать в материале РБК-Украина.

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