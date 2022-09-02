ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин хочет восстановить СССР, однако ему не одержать победу в войне против Украины, - Кислица

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 12:27
Путин хочет восстановить СССР, однако ему не одержать победу в войне против Украины, - Кислица Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Кремля Владимир Путин планирует восстановить советскую империю. Однако его ожидает неизбежное поражение в войне против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы в интервью для издания Guardian Trinidad & Tobago.

По словам Кислицы, Россия пытается колонизировать Украину, но страна справится с российской агрессией.

"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы, но то, что мы имеем сегодня, - это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю", - сказал Кислица.

Как отметил постоянный представитель Украины в ООН, после полномасштабного вторжения России 85% украинцев выступают против территориальных уступок РФ, несмотря на все разрушения и смерти. Нужны будут поколения, чтобы украинцы поверили в то, что их сосед больше не представляет угрозы.

"Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неизбежно", - отметил Кислица.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно из жизни ушел последний секретарь КПСС Михаил Горбачев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их