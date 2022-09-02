Путін хоче відновити СРСР, однак йому не перемогти у війні проти України, - Кислиця

Голова Кремля Володимир Путін планує відновити радянську імперію. Однак його очікує неминуча поразка у війні проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова постійного представника України в ООН Сергія Кислиці в інтерв'ю для видання Guardian Trinidad & Tobago.

За словами Кислиці, Росія намагається колонізувати Україну, проте країна впорається з російською агресією.

"Незалежність України важлива, бо це святкування нашої свободи, але те, що ми маємо сьогодні, - це напад неоколоніалізму та бажання Путіна відновити радянську імперію" - сказав Кислиця.

Як відзначив постійний представник України в ООН, після повномасштабного вторгнення Росії 85% українців виступають проти територіальних поступок РФ, попри усі руйнування та смерті. Потрібні будуть покоління, аби українці повірили у те, що їх сусід більше не становить загрози.

"Я бачу кінець війни. Воєнна поразка Росії в Україні неминуча", - зауважив Кислиця.