Путін хоче відновити СРСР, однак йому не перемогти у війні проти України, - Кислиця
Голова Кремля Володимир Путін планує відновити радянську імперію. Однак його очікує неминуча поразка у війні проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова постійного представника України в ООН Сергія Кислиці в інтерв'ю для видання Guardian Trinidad & Tobago.
За словами Кислиці, Росія намагається колонізувати Україну, проте країна впорається з російською агресією.
"Незалежність України важлива, бо це святкування нашої свободи, але те, що ми маємо сьогодні, - це напад неоколоніалізму та бажання Путіна відновити радянську імперію" - сказав Кислиця.
Як відзначив постійний представник України в ООН, після повномасштабного вторгнення Росії 85% українців виступають проти територіальних поступок РФ, попри усі руйнування та смерті. Потрібні будуть покоління, аби українці повірили у те, що їх сусід більше не становить загрози.
"Я бачу кінець війни. Воєнна поразка Росії в Україні неминуча", - зауважив Кислиця.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з життя пішов останній секретар КПРС Михайло Горбачов.
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