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Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Кремль

Новина українською → Москва, Пятница 19 марта 2021 13:16
Путин хочет сохранить отношения с США несмотря ни на что, - Кремль Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия будет стремиться сохранить отношения с США. Даже после того, как президент Америки Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Также он заявил, что Россия не может не учитывать высказываний Байдена.

"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал Песков в ответ на вопрос, ждет ли мир новая "холодная" война.

Отметим, Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говориться, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы США.

После этого Путин ответил Байдену и пожелал ему "быть здоровым". Также в Кремле заявили, что это были очень плохие высказывания.

Напомним, Российская Федерация после скандальных заявлений президента США Джо Байдена вызвала на консультации посла Анатолия Антонова.

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