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Путін хоче зберегти відносини з США незважаючи ні на що, - Кремль

Новость на русском → Москва, П'ятниця 19 березня 2021 13:16
Путін хоче зберегти відносини з США незважаючи ні на що, - Кремль Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія буде прагнути зберегти відносини з США. Навіть після того, як президент Америки Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "Газета.ру".

Також він заявив, що Росія не може не враховувати висловлювання Байдена.

"Президент заявляв бажання продовжувати стосунки незважаючи ні на що, оскільки це в інтересах країн і всього світу", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи чекає світ нова "холодна" війна.

Зазначимо, Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися в вибори в США.

Після цього Путін відповів Байдену і побажав йому "бути здоровим". У Кремлі заявили, що це були дуже погані висловлювання.

Нагадаємо, Російська Федерація після скандальних заяв президента США Джо Байдена викликала на консультації посла Анатолія Антонова.

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