Путин хочет собрать на Донбассе силы, которые будут превосходить украинские в 5 раз, - СМИ
Президент России Владимир Путин хочет собрать на Донбассе войска, которые будут в 5 раз больше украинских. Однако власти Украины уверены, что этого не будет достаточно для победы Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Отмечается, что Москва перебрасывает все силы в регионы около украинского Донбасса для противостояния, которое станет "решающим". В СМИ утверждают, что речь идет о десятках тысяч солдат.
В то же время спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной - в Белгородской и Воронежской областях, а также неподалеку от них.
Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели.
Напомним, министр обороны Алексей Резников призвал страны-партнеры предоставить Украине оружие дальнего действия.
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