ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Дайте нам инструменты, и мы завершим дело": Резников призвал предоставить Украине оружие дальнего действия

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 15:59
"Дайте нам инструменты, и мы завершим дело": Резников призвал предоставить Украине оружие дальнего действия Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников обратился к странам-партнерам. Он призвал предоставить оружие дальнего действия, чтобы то, что происходит сейчас в Украине, не пришло в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Минобороны.

"Нам необходимы РСЗО, танки, бронированные машины и 155 мм артиллерия, не 152 мм, как в Советском Союзе, чтобы мы их получили и завершили дело...Нам нужны не только санкции, но и оружие. Если это дело отложить, то то то же самое будет и в Европе", - заявил Резников.

Напомним, недавно правящая коалиция в Германии согласовала поставки тяжелых вооружений для Украины.

Ранее стало известно, что США объявят о дополнительных поставках оружия Украине на 750 млн долларов.

Добавим, Евросоюз принял решение увеличить поставки оружия в Украину. Дополнительное вооружение Украина получит уже в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Алексей Резников Военная помощь Война России против Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России