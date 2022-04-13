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Путін хоче зібрати на Донбасі сили, які будуть перевершувати українські в 5 разів, - ЗМІ

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Донбас, Середа 13 квітня 2022 16:13
Путін хоче зібрати на Донбасі сили, які будуть перевершувати українські в 5 разів, - ЗМІ Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Росії Володимир Путін хоче зібрати на Донбасі війська, які будуть в 5 разів більше українських. Проте влада України впевнена, що цього не буде достатньо для перемоги Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Зазначається, що Москва перекидає всі сили в регіони біля українського Донбасу для протистояння, яке стане "вирішальним". У ЗМІ стверджують, що мова йде про десятки тисяч солдатів.

У той же час супутникові знімки свідчать про те, що Росія нарощує війська і техніку як мінімум в трьох місцях на кордоні з Україною - в Бєлгородській і Воронезькій областях, а також неподалік від них.

Деякі західні джерела очікують, що наступ почнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав країни-партнери надати Україні зброю дальньої дії.

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