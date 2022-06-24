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Путин хочет сделать "новый Грозный" в больших городах Украины, - Джонсон

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Лондон, Пятница 24 июня 2022 13:29
Путин хочет сделать "новый Грозный" в больших городах Украины, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной. Он хочет сравнять с землей украинские города.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Путин не планирует пока садиться за стол переговоров, а хочет пойти по сценарию уничтожение, как было в Чечне.

"Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры. Он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства назвал действия руководства России "трагической ошибкой".

"Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", - добавил премьер.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что мир не должен идти на уступки Путину, поскольку это может привести к катастрофе.

Также глава правительства Великобритании считает, что война в Украине перешла на стадию истощения.

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