ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 24 червня 2022 13:29
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною. Він хоче зрівняти із землею українські міста.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".

"Але це те, що він, здається, робить в цей момент", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що світ не повинен йти на поступки Путіну, оскільки це може призвести до катастрофи.

Також глава уряду Великобританії вважає, що війна в Україні перейшла на стадію виснаження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Великобританія Борис Джонсон Війна Росії проти України
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні