Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

Глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною. Він хоче зрівняти із землею українські міста.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".

"Але це те, що він, здається, робить в цей момент", - додав прем'єр.